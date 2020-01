La bellissima modella Ashley Graham è diventata mamma per la prima volta: lei e il marito Justin Ervin hanno comunicato il lieto evento attraverso le Storie di Instagram. Il piccolo ha fatto il suo arrivo sabato 18 gennaio alle 18 di pomeriggio: un evento travolgente che sicuramente cambierà per sempre le loro vite. La modella ha confermato il tutto ringraziando i fan per il loro incredibile amore e supporto, dimostrato lungo tutto il percorso della gravidanza.

Non sono trapelate altre indiscrezioni in merito al parto e al piccolo, se non la gioia per il lieto evento, atteso con molta emozione. La gravidanza è stata confermata solo ad agosto in occasione della celebrazioni per il nono anniversario con il marito Justin, mentre il sesso del piccolo è trapelato unicamente durante una recente intervista. Ashley ha vissuto la gravidanza in modo social interagendo con i suoi tantissimo follower e fan, coinvolgendoli nel percorso di crescita del piccolo. La modella ha paragonato la gravidanza a un evento fantascientifico, con tanto di presenza di un piccolo alieno in grado di controllare pancia e stomaco.

At 6:00pm on Saturday our lives changed for the better thank you for all your love and support during this incredible time



1.18.2020 — Ashley Graham (@ashleygraham) 20 gennaio 2020

Un cammino pieno di amore e affetto: la modella si è mostrata sempre con onestà, affrontando la gravidanza in modo positivo, grazie alle tante sessioni di yoga e agopuntura. Non solo: Ashley si è fatta immortalare più volte senza veli rivelando i cambiamenti fisici affrontati dal suo corpo, il peso accumulato e le smagliature. Ma anche gli stravolgimenti emotivi, la sensazione di solitudine che spesso attanaglia le future madri, a fronte di una serie di cambiamenti non preventivati.

Il nuovo ingresso renderà la vita della coppia molto più ricca e intensa, mentre i follower attendono con ansia qualche scatto del nuovo nato, per celebrarlo degnamente riempiendolo di amore, anche se virtuale.

