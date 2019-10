Ashley Graham incinta: mostra le smagliature

Ashley Graham mostra con orgoglio le sue forme morbide date dalla gravidanza: la modella curvy pubblica alcuni selfie del suo corpo al naturale, ricevendo elogi e apprezzamenti. La futura madre si immortala mentre è pronta per andare a dormire dopo aver assistito a un concerto: gli scatti presenti nelle sue Instagram Stories mostrano il corpo nudo protetto dalla mano che copre il seno. Ashley non è nuova a questo genere di immagini: solo pochi giorni fa aveva pubblicato una clip del suo corpo in profonda evoluzione. Un nuovo viaggio, come lo definisce lei stessa, dove il suo fisico è protagonista di una continua trasformazione.

Un'avventura emozionante ma che potrebbe spaventare, per questo la modella confessa di essere molto grata per il supporto continuo e il costante sostegno che riceve dall'intera comunity di Instagram. Ashley è da tempo una modella di punta per le linee curvy: grazie alla sua linea morbida è spesso protagonista di campagne tematiche, shooting e passerelle. Una trasformazione fisica che l'ha portata alla completa accettazione di se stessa e della nuova forma, mostrandosi nella sua naturale bellezza - smagliature comprese - e per questo divenendo un simbolo per moltissime donne.

Una spontaneità ripagata con eligi e apprezzamenti, un'intimità importante che la modella da tempo ha creato con i suoi follower. Ashley preferisce mostrarsi senza filtri con tutti i suoi pregi e difetti, un ipotetico punto di contatto con chi sta vivendo una brutta giornata e non si sente adeguato, sufficientemente bello o magro. La gravidanza, con le immagini delle smagliature, è stata una fonte di ispirazione per moltissime donne, famose o meno, che hanno replicato il gesto mostrando gli scatti del loro corpo e dei loro inestetismi.

