Ashley Graham non rinuncia alla lingerie sexy in gravidanza

Le curve di Ashley Graham si fanno più morbide ogni giorno che passa: la modella, incinta dei suo primo figlio, appare ancora più radiosa e affascinante. Impegnata su più fronti, la futura madre è ancora protagonista di servizi fotografici e shooting che mostra attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, in particolare gli attimi dedicati al backstage. Nelle Storie di instagram si susseguono foto e selfie privati in compagnia di amici e marito, ma anche i dietro le quinte lavorativi, come l'ultimo che l'ha vista sfoggiare orgogliosamente lingerie nera sexy.

La maternità ha reso le sue forme ancora più morbide e la giovane le sfoggia con orgoglio, fiera della sua incredibile bellezza del tutto naturale: il tutto senza rinunciare a outfit eleganti e trendy, in grado di sottolineare la sua sensualità. Come nell'ultima Storia Instagram, dove Ashley si immortala mentre indossa un body nero aderentissimo che mette in evidenza il seno prosperoso. Lingerie sexy ma con ironia: infatti la modella curvy si immortala mentre sorride divertita, sottolineando la presenza di un paio di comuni ciabatte di plastica.

Non solo scatti di lavoro e fashion, perché la modella ama condivere con i follower attimi del suo privato, mettendosi a nudo senza filtri in nome della body positivy. Come in uno degli ultimi video, dove è ripresa mentre si rilassa dondolandosi sopra un'amaca, avvolta in un morbido accappatoio bianco da cui spunta la bellissima pancia. Un attimo di relax personale immersa nella natura, che Ashley rimarca coccolandosi il ventre, ondeggiando delicatamente come a cullare il futuro nascituro.