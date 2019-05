Asia Argento contro Morgan: "Chi è causa del suo mal, pianga se stesso"

Solo qualche giorno fa, Morgan raccontava che dal prossimo 5 giugno rimarrà senza casa e aveva rivolto un appello ad Asia Argento e Jessica Mazzoli, cause, a suo dire, del pignoramento dell’abitazione.

La Argento, però, ha rispedito al mittente ogni accusa e, attraverso una intervista all’Agi, che poi ha riportato sul suo profilo Instagram, Asia si è scagliata contro l’ex compagno sostenendo che quanto raccontato sia falso. “ Marco non ha perso casa per colpa mia, ma per le scelte che ha fatto e soprattutto per quelle che non ha fatto – ha fatto sapere Asia Argento assistita dall’avvocato Samantha Luponio - . Oggi cerca di fare passare me come la causa principale di tutti i suoi guai, ma omette di dire che dalla vendita della sua casa andranno ad Anna Lou (nostra figlia) soltanto 6mila dei 160mila euro di debiti accumulati in questi anni per l’omesso versamento degli assegni di mantenimento ”.

La Argento, quindi, ha spiegato che solo in seguito al procedimento giudiziale fatto partire da lei nel 2013 sono venuti a galla altri debiti che Morgan aveva contratto con quelli che la legge definisce “creditori privilegiati”, ossia banche, erario, etc. Per questo motivo, i bisogni di sua figlia Anna Lou sono passati in secondo piano. “ Mi dispiace che Marco abbia individuato me come capro espiatorio per le sue scelte dissennate. Ho sperato con tutta me stessa in questi anni che l’iniziativa giudiziale che sono stata costretta a porre in essere potesse smuovere la sua coscienza e metterlo di fronte alle sue responsabilità – ha detto l’attrice - . Sarei stata pronta in ogni momento a venirgli incontro se solo lui avesse dato anche solo flebili segnali di resipiscenza ”.