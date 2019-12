Asia Argento costretta a ritirarsi da Pechino Express per un infortunio

Nel cast dell’edizione 2020 di Pechino Express figurava anche Asia Argento che era stata arruolata per il docu-reality di Rai 2 in coppia con l’amica Vera Gemma.

Qualcosa, però, sembra essere andato storto: la Argento ha fatto il suo ritorno in tv lo scorso lunedì, in occasione della puntata di Live! Non è la d’Urso in cui, insieme a Vladimir Luxuria, si è confrontata con le cinque sfere. Protagonista della serata per un’accesa lite con Cruciani riguardo il caso Weinstein, la Argento non aveva fatto il classico ingresso in studio. Un gesto che è stato notato dal pubblico e che la conduttrice di Canale 5 aveva motivato con un laconico: “ Ve lo spiegherò nelle prossime puntate ”.

Ci ha pensato, però, il settimanale Chi a svelare l’arcano: nel numero in edicola oggi, 11 dicembre, si vede Asia Argento con una importante fasciatura alla gamba destra e un stampella utile per permetterle di muoversi in maniera autonoma. Da qui, dunque, la deduzione che l’attrice e regista sia stata costretta a ritirarsi da Pechino Express a causa di un brutto infortunio. Negli scatti pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Asia è stata paparazzata durante una passeggiata notturna con l’amica Vera Gemma, che la aiuta nei movimenti per strada.

Cosa sia realmente accaduto ad Asia Argento, però, non è noto. Ciò che è certo è che l’attrice è stata costretta a rinunciare anche a questa importante possibilità televisiva che sanciva il suo ritorno sul piccolo schermo in un programma che poteva mettere in evidenza tutto il suo spirito di adattamento e l’animo avventuriero. Anche questa volta, però, Asia è stata sopraffatta da una serie di eventi che le hanno impedito di godersi appieno questa nuova esperienza.

Sembra quasi che il ritorno della Argento in televisione non sia guidato da una buona stella: prima la sua eliminazione da giudice di X Factor in un momento abbastanza particolare per la sua vita coinciso con il suicidio del compagno Anthony Bourdain e le accuse di molestie da parte di Jimmy Bennett, poi la possibilità di riscatto con Pechino Express sfumata a causa di un brutto infortunio. Chissà se Asia Argento, quindi, avrà un’altra possibilità da giocarsi...