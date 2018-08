Asia Argento fuori da X-Factor. E Morgan si propone a Sky

Oltre il danno, la beffa. Dopo l'accusa di aver abusato del 17enne Jimmy Bennett, Asia Argento ha perso il ruolo di giudice di X-Factor. Una batosta incredibile. L'ultima di un periodo difficile per l'attrice, iniziato con il suicidio del compagno, lo chef Anthony Bourdain. Ma c'è di più. Secondo quanto riporta Dagospia, molto bene informato quando si parla di avvicendamenti televisivi, per prendere il posto dell'attrice l'ex marito Morgan si sarebbe già proposto a Sky. Non si sa ancora qual è stata la risposta dell'emittente televisivo, ma un eventuale sì non dovrebbe sorprendere. Il cantante è già stato giudice nella quinta e nella sesta edizione di questa trasmissione, nelm 2011 e nel 2012. E poi, ancora come giudice, ad Amici di Maria De Filippi, nel 2016. Un curriculum di tutto rispetto, quindi.

Il rapporto tra Asia e Morgan