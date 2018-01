Asia Argento a Morgan: "Vergogna, non lavoro"

Non si spegne il duello a distanza tra Morgan ed Asia Argento dopo il pignoramento della casa del cantante per il mancato pagamento degli alimenti alla figlia Anna Lou. Morgan ha espresso profonda amarezza per quanto accaduto negli ultimi giorni affermando di sentirsi tradito da chi diceva di amarlo. E così, a stretto giro, arriva la replica dura dell'attrice che con una lettera a La Stampa spiega le sue ragioni: "Morgan ha ignorato le sue responsabilità legali e morali, vergognosamente, trascurando completamente le cure della propria figlia, lasciando tale responsabilità interamente a una madre single in difficoltà finanziarie". Poi mette nel mirino il cantante e affonda il colpo: "Lui continua pervicacemente ad ignorare le proprie responsabilità morali, prima che legali, di padre trascurando del tutto la cura di nostra figlia che oggi ha 16 anni e le cui esigenze, praticamente da sempre, ricadono soltanto su di me. Morgan conosce bene, oltretutto, le mie difficoltà lavorative, sa che io non lavoro da circa un anno e non ho mezzi sufficienti per provvedere a tutte le esigenze di nostra figlia". Infine la Argento risponde anche sulle difficoltà economiche rivelate da Morgan dopo il pignoramento: ""Ove effettivamente esistenti tali difficoltà, Morgan ben avrebbe potuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la modifica o la riduzione del mantenimento invece di girare le spalle alla figlia ed ignorare il provvedimento giudiziario".