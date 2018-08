Asia Argento: "Nessun rapporto con Bennett Questa è una persecuzione"

Asia Argento nega tutto. Dopo le accuse riportate dal New York Times da parte di Jimmy Bennet che afferma di aver subito violenze sessuali dall'attrice qualche anno fa quando era diciassettenne, adesso arriva la replica dell'attrice che in una nota afferma: "Nego e respingo il contenuto dell'articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett". Poi la Argento parla di una "vera e propria persecuzione" nei suoi confronti.

"Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo", ha concluso l'attrice. La notizia delle presunte molestie su Bennett e il pagamento di 380mila dollari per avere il silenzio del ragazzo ha immediatamente fatto il giro del mondo. Anche suo padre, il regista Dario Argento ha commentato la notizia: "Sono appena tornato a Roma e non ho ancora sentito mia figlia. Non mi va di parlare di questo fatto finché non mi sono fatto un'idea precisa", ha affermato al Messaggero. Poi lo stesso Argento a Radio Capital ha aggiunto: "Non sto vivendo questa vicenda in modo felice. Sono molto turbato, ho provato a sentire mia figlia ma non ci sono riuscito, è in un posto dove non prende il telefono. Cosa pensa delle accuse? Bisogna vedere se sono vere. Secondo me non lo sono".