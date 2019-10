Asia Argento scatenata con Mara Venier: "Le tue tette sono proprio il top"

Asia Argento ha colpito ancora. Irriverente e schietta come sempre, l'attrice ha fatto letteralmente arrossire Mara Venier con un commento social piccante al suo seno. Il "la" ad Asia Argento lo ha dato la conduttrice di Domenica In postando su Instagram un video divertente. Nel filmato Mara Venier si mostra in versione casalinga, mentre condisce degli spaghetti con un sugo preparato da lei per i suoi mariti, Nicola Carraro e Jerry Calà. Quest'ultimo era, infatti, ospite a cena dalla ex compagna con la quale è rimasto in ottimi rapporti. Nel video social la conduttrice Rai indossa una giacca e una t-shirt personalizzata con una foto del suo adorato nipotino Claudio. Un look che ha messo in risalto il suo prosperoso decoltè.

Il generoso primo piano non ha lasciato indifferente Asia Argento, che è stata tra le prime a commentare il post Instagram: " Scusa l’eccesso di sincerità, ma le tue tet** sono proprio il top! ". Un'affermazione piccante che non ha lasciato indifferente la Venier, che ha risposto all'amica con una sua tipica espressione: "Amoreeeeee". Il commento hot di Asia Argento ha scatenato le risposte divertite di decine di altri follower, che hanno concordato con l'attrice: " Concordo con te! ", " Alzi la mano chi non è rimasto ipnotizzato ", " Verooooo. E te lo dice un.....gay ".

Asia Argento, che nei giorni scorsi è stata premiata con Award alla Carriera al Sitges Film Festival spagnolo, è tornata di recente sui social dopo una lunga pausa delle pressioni del web. Con un look rinnovato e la nuova passione per il fitness, l'attrice sembra essere tornata più carica che mai (e forse anche con un nuovo fidanzato). Il commento a "Zia Mara", come la conduttrice viene spesso chiamata, ne è la prova.