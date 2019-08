Mara Venier balla al supermercato. E il video è virale

Mara Venier, finiti gli impegni televisivi, si sta concentrando sulla sua famiglia e in particolare si diverte a fare la nonna con il piccolo nipotino Claudietto. La popolare conduttrice Rai, riconfermata proprio nelle ultime settimane alla guida del programma della domenica pomeriggio della tv di Stato, si diverte a giocare e scherzare con il bambino. Il ruolo di nonna, a quanto pare, le piace molto ma qualche volta si lascia prendere un po' la mano. L'ultimo video pubblicato sui profili social da Mara Venier lo conferma.



La presentatrice è volata con tutta la famiglia nella Repubblica Domenicana dove il marito ha una villa. Qui, sulle note della musica latinoamericana, si è lasciata andare a un divertente ballo in mezzo alle corsie del supermercato tra gli applausi del nipotino entusiasta e la sorpresa dei clienti del negozio. Il piccolo gradisce così tanto che, preso dall'euforia, tira con forza i capelli a nonna Mara. Lei nel post social scherza sulla tirata di capelli e scrive: " Si balla al supermercato. Claudietto attratto come al solito dai capelli di nonna .....a fine mese dovrò organizzarmi con delle belle extension ".

Il breve filmato è diventato in poco tempo virale, finendo addirittura in tendenza su Instagram. Mara Venier non è nuova a pubblicare video divertenti sui suoi profili social. Qualche mese fa, il video dove rimaneva letteralmente in mutande fece impazzire il web ottenendo migliaia di like quando ancora il social network faceva vedere gli indicatori numerici.