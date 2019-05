Asia Argento, lo sfogo tra birra e sigaretta: "Che vita di m..."

Dopo un periodo in cui è stata protagonista indiscussa dei salotti televisivi, Asia Argento ha preferito dedicarsi ad altro, ma non ha mai abbandonato i social dove ha continuato a dire la sua senza peli sulla lingua.

La brevissima relazione con Fabrizio Corona e le accuse di violenza da parte di Jimmy Bennett hanno costretto la Argento a calcare il palcoscenico di numerosi programmi Rai, Mediaset (e non solo). Poi, le sue dichiarazioni relative alla necessità di partecipare alle ospitate in tv per poter mantenere i suoi figli e se stessa, hanno fatto calare il gelo e Asia è sparita dal piccolo schermo. Lei, però, non si è fermata e ha dato vita ad una mostra fotografica che ha omaggiato musicisti, attori ed artisti. Intanto, l’attrice e regista ha continuato ad essere molto attiva sui social e in una delle sue ultime Instagram story si è lasciata andare ad uno sfogo.