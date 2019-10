Asia Argento silura Morgan: "I soldi del pignoramento non sono andati a me"

" Questa è stata la cosa più meschina di tutta questa storia ", Asia Argento non usa mezzi termini per replicare alle accuse dell'ex compagno Morgan. Il cantante aveva recentemente accusato l'attrice di aver ottenuto i soldi del pignoramento della sua casa. In realtà nemmeno un centesimo sarebbe finito nelle tasche di Asia Argento. A dirlo è stata lei stessa nel corso del'ultima puntata di Live Non è la d'Urso. " I soldi della casa che gli è stata pignorata non sono andati a me - ha raccontato Asia a Barbara d'Urso - e a mia figlia non è andato neanche un centesimo e Dio mi è testimone. Di quei soldi solo 5mila euro sono andati agli avvocati ".

Dal 2017 Morgan stava conducendo una battaglia, ormai persa, contro il Tribunale di Monza. Quest'ultimo aveva disposto il pignoramento della sua casa in seguito al mancato pagamento degli alimenti alle figlie Anna Lou (avuta dall'ex moglie Asia Argento) e Lara (avuta da Jessica Mazzoli) e un debito con Equitalia. Il frutto della vendita della sua casa, circa 500mila euro, non sarebbero però finiti, a quanto pare, nelle tasche di Asia Argento.

L'attrice, ospite della prima serata Mediaset, non ha poi risparmiato qualche stoccata velenosa contro il suo ex compagno: " A Morgan piace commiserarsi, dire 'è colpa loro' e dire 'sono un’artista perchè nessuno mi aiuta'. Io faccio molta fatica a mantenere i miei due figli, ma è il mio onore e la mia gloria fare questo ". Morgan per il momento tace, oggi ha problemi ben più importanti da affrontare, come la denuncia sporta contro di lui da un fotografo che il cantante avrebbe aggredito.