Asia Argento, lo zoom rivela un dettaglio hot

Per un motivo o per l’altro, Asia Argento è da sempre un personaggio che fa molto discutere. La sua vita privata, infatti, è spesso al centro dei riflettori. Lo scorso anno, ad esempio, l’attrice ha vissuto un periodo molto difficile, tra la morte del suo compagno Anthony Bourdain, le accuse di molestie da parte del giovane attore Jimmy Bennett e il conseguente allontanamento da X Factor e la storia breve ma turbolenta con Fabrizio Corona.

La sua vita in balia dei gossip l’aveva quindi portata ad allontanarsi dai social ma, non molto tempo dopo, è tornata con un nuovo look e più carica che mai. Oggi, non le importa più delle critiche e delle voci sul suo conto, ed è proprio così che è rinata, mostrando la sua vera natura. Così, spogliatasi di tutti i pregiudizi e pettegolezzi che la riguardano, la figlia di Dario Argento ha pubblicato una foto davvero particolare su Instagram. Asia ha condiviso infatti uno scatto con in primo piano le sue parti intime, coperte soltanto da un paio di slip con sopra il disegno di una gattina. “Miao” , scrive Asia Argento nella didascalia del post, facendo subito volare la fantasia dei suoi fan che hanno invaso la foto di commenti, anche abbastanza hot.

Ma non è tutto. Dagli slip della Argento, infatti, spunta il suo storico tatuaggio a forma di angelo che copre il suo basso ventre e che, accostato agli slip con la micia, crea un’immagine molto suggestiva.

Centinaia sono stati i commenti dei fan su questo gioco di immagini. “Dal gatto con gli stivali al gatto con le ali è un attimo” , scrive un utente. Un altro commenta: “Un angelo che cavalca un gatto” . E ancora: “Mi sono sempre piaciuti i gatti, mi piace baciargli il musetto…” , “Graffia?” , “Il gatto che veglia sulla topa” e “La topa sotto la micia che scotta” .

Eppure, si sa, le critiche sono di casa sui social. Un argomento altrettanto hot nello spazio in fondo al post è stato quello della depilazione intima. Qualche puntiglioso, infatti, ha notato come lo slip lasci intravedere una zona più scura proprio all’altezza dell’inguine suggerendo una ceretta non proprio perfetta. “Ma la depilazione non è più di moda?” , ha scritto un utente. Memorabile, però, la risposta di un altro utente in difesa di Asia: “Non è questione di moda, il fatto è che le gatte hanno il pelo” .

Una cosa è certa: che si tratti di assomigliare a una bambina o di lasciare crescere i propri peli in tutta libertà, ogni donna è libera di fare la sua scelta personale e anche Asia non fa eccezione.

