Asia Nuccetelli ha un nuovo fidanzato: "Ho chiuso coi ritocchini estetici"

Dopo essere stata a lungo lontana dalla televisione, Asia Nuccetelli è stata ospite di Barbara D'Urso a "Pomeriggio Cinque" e ha rivelato che dopo la fine della relazione con Gianfranco Battistini, il 30enne che aveva deciso di sposare, non è mai caduta in depressione, come invece aveva titolato qualche giornale.

La figlia 22enne di Antonella Mosetti è più in forma che mai, cosa che la conduttrice non ha mancato di farle subito notare. La ragazza ha risposto che è tutto merito dell’amore.

È infatti legata al rapper Astol, al secolo Pasquale Giannetti tra i due le cose sembrano andare alla grande.

Quando la D'Urso le ha chiesto se sua madre sapesse del suo nuovo fidanzato, la giovane ha risposto: “ Lo ha scoperto su Instagram come quando mi sono lasciata. I miei genitori ancora non lo conoscono. Facciamo un passo alla volta ”.