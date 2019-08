Aurora Ramazzotti deve interrompere le vacanze per una "emergenza"

Rientro a Milano anticipato per Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo Cerza: la coppia è stata costretta a terminare anticipatamente le vacanze a Mykonos per una "emergenza".

Ad annunciarlo nelle sue stories di Instagram è proprio la ragazza, che però non fornisce ulteriori dettagli sulla natura di tale "emergenza". E mentre i fan di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si domandano se sia successo qualcosa in famiglia, la giovane ci mette al corrente di ulteriori sue disavventure.

Aurora Ramazzotti spiega che erano previsti ancora quattro giorni di vacanza nell'isola greca, paradiso di bellezza e divertimento. Una non meglio precisata "emergenza", però, ha costretto la ragazza e il suo fidanzato a dover far rotta verso l'Italia prima del tempo. E a questo punto all'emergenza si è sommata una spiacevole disavventura. Una volta arrivati in aeroporto, Aurora e Goffredo hanno scoperto che erano stati loro venduti dei posti in overbooking (prenotazioni in eccedenza rispetto alla capienza del velivolo) e che quindi avrebbero avuto spazio in aereo solo nel caso in cui altri viaggiatori non si fossero presentati all'imbarco.

Questa circostanza ha mandato su tutte le furie Aurora che ha colto l'occasione delle sue stories per lamentarsi del disagio, della disorganizzazione e della poca attenzione verso i clienti da parte delle compagnie aeree. In questo frangente la Ramazzotti ribadisce la necessità di rientrare: "Abbiamo un'emergenza e dobbiamo tornare assolutamente in Italia".

Ma neanche i disagi più spiacevoli riescono a torgliere l'ironia a Aurora che in una stories successiva cerca di appoggiarsi ad un frigorifero pieno di bottiglie per trovare refrigerio. "Se qualcuno osa dirmi qualcosa faccio un casino", minaccia la ragazza. Nella stories successiva, sulle note di Vasco Rossi, la giovane ci fa sapere che "io sono ancora qua". Ma stavolta sul viso di Aurora Ramazzotti è tornato il sorriso: riusciranno a tornare in Italia al più presto?

