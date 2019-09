Auto guasta, Elisabetta Gregoraci rimane a piedi: "Che paura ferma di notte sulla statale"

Notte movimentata per Elisabetta Gregoraci che, questa notte, è stata protagonista di uno spiacevole episodio. La popolare conduttrice stava rientrando da Castel di Sangro dopo una serata di lavoro. Sulla strada di ritorno verso Roma, però, l'auto sulla quale si trovava ha avuto un guasto e si è fermata. Un momento di preoccupazione e spavento che la Gregoraci ha raccontato nelle storie del suo profilo Instagram. " Io amo profondamente il mio lavoro - esordisce nel video social la showgirl calabrese - però qualche volta possono capitare degli imprevisti. Questa sera ero a Castel di Sangro per una serata, stavo rientrando su Roma e alle ore 1.48 si ferma la macchina con l'autista che mi era venuto a prendere. A parte lo spavento per il fatto che ci eravamo fermati in mezzo alla statale al buio dove non c'era nessuno, insomma mi sono spaventata ".

Elisabetta Gregoraci, che recentemente ha smentito un ritorno di fiamma con Flavio Briatore, ha proseguito il video ringraziando il collaboratore che, nel cuore della notte, è venuto a soccorrerla: " Voglio ringraziare Nicola che è venuto a salvarmi! Grazie che mi porterai più o meno salva a casa ". In realtà le vicissitudini della conduttrice non sono terminate dopo il video. Poche ore dopo, la Gregoraci è ricomparsa su Instagram con nuovi post che aggiornavano sulla situazione alle ore 3.52. " Io non sono ancora arrivata, l'autista ha sbagliato strada dieci volte. Sto sclerando, spero solo di arrivare sana e salva a casa ", conclude la conduttrice nel cuore della notte. Un viaggio di ritorno tormentato e turbolento che a quanto pare si è concluso intorno alle 5 del mattino.