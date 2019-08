Elisabetta Gregoraci: "Non tornerò con Briatore"

Molti avevano sperato in un ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Le ultime foto della loro vacanza a Capri, a bordo dello yacht dell’imprenditore, avevano alimentato ancora di più i rumors. Anche la recente rottura della showgirl calabrese con il manager pilota Francesco Bettuzzi sembrava portare in questa direzione. Ma a mettere la parola fine ai pettegolezzi è stata lei stessa, Elisabetta Gregoraci, che in un’intervista rilasciata al settimanale "Oggi" ha smentito il riavvicinamento con l’ex compagno.

In un’estate dove i ritorni di fiamma sono all’ordine del giorno (vedi Melissa Satta e Kevin Prince Boateng e Belen Rodriguez e Stefano De Martino), Elisabetta Gregoraci ha invertito la tendenza e ha chiarito la situazione: " Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta. È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato. Provo molto rispetto per il papà di Nathan, e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l'armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio ".