"Avanti un altro", concorrente fa coming ​out: "Vinco e sposo il mio compagno"

Cambio della guardia nella fascia preserale di Mediaset. Jerry Scotti ha lasciato il testimone a Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornati alla guida dell'ironico game show "Avanti un Altro". Tante le novità della nona edizione del gioco a quiz condotto da Bonolis, ma anche la conferma del format che vuole numerosi concorrenti, tutti in fila, pronti a sfruttare un passo falso del loro predecessore per contendersi il montepremi.

La prima puntata di "Avanti un altro", andata in onda nel giorno dell'Epifania, ha regalato anche un fuori programma, con il concorrente Luca da Mantova che ha fatto coming out durante la sua presentazione al cospetto di Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Il giovane, che ha un bar nel mantovano, ha confessato che proprio il suo compagno lo ha iscritto al game show di Canale 5: " Il mio fidanzato mi ha iscritto qua, lui è Gege Show, è una drag queen, e a fine anno mi sposerò con lui ". Bonolis prima si è congratulato con il ragazzo poi ha ingaggiato un'ironica conversazione con Luca. Il giovane imprenditore ha dimostrato abilità e un pizzico di fortuna conquistando la manche finale del game show.