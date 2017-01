Avanti un altro, ecco chi è la Bonas che sostituisce Paola Caruso

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Avanti un altro e tra le varie novità, c'è anche quella della Bonas che sostituisce Paola Caruso.

Lo show preserale di Paolo Bonolis, fin dagli anni precedenti, ha conquistato il pubblico. Quest'anno la produzione ha deciso di introddure una serie di novità. Inanzitutto, è stato presentato il minimondo, un gruppo di concorrenti che potranno essere scelti per alcune domande speciali.

Ma l'attenzione del pubblico è finita tutta sul nuovo volto della Bonas, Guadalupe Gonzalez. La showgirl del Paraguay ha 24 anni e con il suo fisico perfetto ha fatto letteralmente impazzire tutti. Ma Guadalupe non è nuova al mondo dello spettacolo. La sudamericana, infatti, dopo aver avviato una carriera nella moda ha partecipato al prestigioso concorso di Miss Universo nel 2013, in rappresentanza del suo Paese. Nel 2016, poi, ha esordito nella tv italiana come ballerina a Ciao Darwin 7 .

A completare il tutto, non poteva mancare un fidanzato famoso, immancabilmente proveniente dal mondo del calcio. Guadalupe è la compagna dell'argentino Juan Iturbe, attaccante del Torino. Proprio per amore, la Gonzalez aveva deciso di trasferirsi in Italia (ai tempi in cui lui giocava nella Roma) e ora qui si gode una carriera nel mondo della televisione sempre in ascesa. (Guarda le foto della nuova Bonas di Avanti un altro)