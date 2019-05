Avengers Endgame, lo spoiler ad Amici scatena l'ira del pubblico

Avengers Endgame, l'ultimo capitolo cinematografico della serie Marvel dedicata ai "Vendicatori", sta disintegrando ogni record al botteghino. Solo nell'ultima settimana ha raggiunto i 2,5 miliardi di dollari di incassi in tutto il mondo. Ma gli Avengers stanno facendo parlare di sé anche in televisione, come accaduto durante l'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, durante l'intermezzo comico del duo Pio e Amedeo.

Avengers Endgame: pubblico di Amici infuriato

Nonostante il titolo e gli incassi da record registrati solo questa settimana, Avengers Endgame non dovrebbe segnare la fine della serie dedicata ai "Vendicatori". Ma certamente le attese per questo film sono state parecchie. Tanto che durante l'ultima puntata serale di Amici, il talent show in onda su Canale 5, uno schetch del duo comico Pio e Amedeo ha scatenato la reazione furibonda del pubblico in quanto conteneva un gigantesco spoiler del finale del film.

In pratica, Pio e Amedeo se ne sono usciti con la battuta: "E' morto...... e non deve morire la regina Elisabetta?". Rivelando chi, tra gli eroici protagonisti del film, sarebbe morto alla fine di questo episodio i due comici hanno scatenato l'ira del pubblico, tra cui erano presenti molte persone che non avevano ancora avuto la possibilità di vedere il film. Anche perché, così facendo, i due comici hanno rovinato uno degli elementi chiave della trama. E considerando l'attenzione riposta anche dalla produzione e dagli attori nel cercare di evitare episodi del genere, con una sorta di campagna di sensibilizzazione nei confronti dell'argomento spoiler, possiamo ben capire come sui social l'uscita della coppia di comici sia stata ben poco apprezzata.

