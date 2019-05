Marvel: i prossimi film dopo Avengers: Endgame

Con Avengers: Endgame ci sono stati importanti cambiamenti nella storia dei supereroi della Marvel.

Evitando possibili spoiler per chi di voi ancora non ha visto l’ultimo film sugli Avengers, diamo uno sguardo ai nuovi lavori della Marvel con la Fase 4 del suo universo cinematografico, tra date ufficiali e film in lavorazione.

Il prossimo film, in uscita l’11 luglio, sarà Spiderman: Far from Home, designato a chiudere la Fase 3 come annunciato dal presidente della Marvel Kevin Feige. A differenza di quanto si pensava in precedenza, infatti, non è con Avengers: Endgame che si conclude il terzo gruppo di film.

Nel 2020 avremo due appuntamenti. Un film incentrato sulle origini di Black Widow, cioè Natasha Romanoff, personaggio interpretato da Scarlett Johansson, letale spia dello S.H.I.E.L.D. che ha fatto la sua prima apparizione in Iron Man 2. Poi un nuovo franchise incentrato sugli Eternals, storia di cui sappiamo poco se non che dovrebbe parteciparvi Angelina Jolie e che potrebbe presentare il primo supereroe dichiaratamente gay.

Per quanto riguarda invece i film in programmazione, ma ancora senza una data ufficiale di uscita, si parla dei sequel di Black Phanter, uno degli stand-alone più di successo, di Captain Marvel e di Doctor Strange. Per i Guardiani della Galassia invece si tratterà del terzo capitolo, nuovamente diretto da James Gunn. Il regista dopo un periodo di licenziamento, nel quale si è aggiudicato la regia del sequel di Suicide Squad, tornerà ora alla guida del prossimo film.

Molto probabilmente nella nuova avventura dei guardiani ci sarà anche Thor, tuttavia a riguardo bisogna ricordare che Chris Hemsworth ha concluso il suo contratto con la casa di produzione ma ha anche dato la sua disponibilità per un prosieguo nel ruolo del dio del tuono. Inoltre, negli ultimi giorni, Tessa Thompson, attrice che interpreta Valchiria, ha dichiarato che un progetto per Thor 4 è stato sottoposto alla Marvel ed è in fase di valutazione.

Nuovi personaggi, non solo sequel. È in fase di sviluppo infatti un film su Shang-Chi, supereroe asiatico ispirato a Bruce Lee e diretto da Destin Daniel Cretton.

Seppur non “collegati” ai film sopra citati, ma pur sempre basati sui fumetti Marvel, vedremo anche il film su Morbius, acerrimo nemico di Spiderman, interpretato da Jared Leto, previsto per il 31 luglio 2020, e il secondo film su Venom, che vedrà nuovamente Tom Hardy vestire i panni di Eddie Brock e del simbionte alieno. Quest'ultimo dovrebbe essere distribuito ad ottobre 2020.

Infine un breve cenno sugli X-Men. Il 6 giugno prossimo uscirà nelle sale Dark Phoenix con Sophie Turner, la Sansa Stark de Il trono di spade, e Jessica Chastain. Le avventure degli X-Men sono da poco entrate nel mondo della Disney, la ‘casa madre’ della Marvel, e sarà interessante capire come in futuro verranno amalgamate con le storie che già conosciamo degli altri supereroi.

Insomma, in attesa delle conferme sulle date e le trame, possiamo ritenerci soddisfatti.