"Avevo paura di essere gay". I timori di Chris Martin

È il leader indiscusso dei Coldplay, un cantante dalla voce forte e vibrante capace di incantare il suo pubblico. Chris Martin ad oggi è una vera rockstar, amato in tutta il mondo e venerato come una vera icona della musica rock dai suoi fan. Oltre che artista è anche un padre, e nonostante ha avuto una vita sentimentale molto travagliata, il suo appeal è rimasto immutato. È stato sposato con Gwyneth Paltrow ed ha avuto un flirt con Dakota Johnson, conosciuta per il suo ruolo in Cinquanta Sfumature di Grigio. Fanno però discutere alcune dichiarazioni che sono trapelate in rete dopo che Chris Martin ha rilasciato un’intervista a Rolling Stone.

L’arista ha racconto alcuni particolari inediti sulla sua educazione sessuale che hanno subito fatto il giro del web. Chris Martin ha rivelato di aver trascorso un’adolescenza molto travagliata, diviso fra dubbi e paure e incertezze. "Quando ero ragazzino saltellavo da una conclusione all’altra. Ero anche un po’ omofobo – esordisce il cantante -. Avevo paura di essere gay, pensavo che se lo fossi stato sarei stato fregato per il resto della mia vita. In quel periodo però stavo scoprendo me stesso". L’intento dell’artista è di spiegare come l’adolescenza può essere un periodo molto delicato che i giovani si trovano ad affrontare, affermando che è normale porsi domande di questo genere.

"Ero terrorizzato all’idea, soprattutto perché all’epoca frequentavo un gruppo di ragazzini che avevano i miei stessi timori – aggiunge -. Per parecchio tempo ero stato preso in giro. Ma non erano battute. Mi venivano rivolte parole molto forti e per me era strano". Secondo quello che è stato rivelato da Chris Martin, allo scoccare dei 15 anni, ha avuto una sorta di folgorazione, imparando a capire come rapportarsi con se stesso e gli altri. "Ho proprio cambiato punto di vista. Probabilmente non ho avuto più paura o sono semplicemente maturato. Non so darmi una risposta – afferma - . Ho guardato fuori dalla mia finestra e ho notato che molti dei miei eroi erano gay e questo non creava alcun problema. Quindi ho capito che la pressione era immotivata". E inoltre ha aggiunto che tutti i suoi problemi erano dovuti anche alla religione: "A 15 anni ho capito di dover professare liberamente la mia fede in Dio, decidendo di vivere indipendentemente da una religione in particolare".

Ora Chris Martin è un uomo adulto e ricorda con un pizzico di nostalgia i suoi problemi adolescenziali. Fanno solo parte del suo vissuto.