Ballando con le Stelle, Fabio Canino a Nunzia De Girolamo: "Io ti querelo"

Nunzia De Girolamo non ha mai avuto un buon rapporto con i giudici di “Ballando con le Stelle”. Durante tutte le puntate del dancing show di Rai1 l’ex deputata di Forza Italia ha discusso più volte con Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, da cui ha spesso ricevuto voti che lei riteneva troppo bassi rispetto a quanto a suo giudizio appena dimostrato sulla pista da ballo.

Nel frattempo la settimana precedente alla finale di ieri sera, vinta dall’influcencer norvegese Lasse Matberg e dalla ballerina Sara Di Vaira, è stata caldissima sui social della De Girolamo dove i suoi fan più accaniti si sono scatenati contro la giuria scrivendo frasi pesantissime come “l a giuria è composta da cul***oni e zecche comuniste ”, “ sono una mandria di capre e dementi ”, la “ Lucarelli invidiosa demmer*a e Mariotto povero deficiente ”. Ma non solo.

C’è stato persino chi ha augurato addirittura la morte ai giudici perché, a loro parere, avevano tutti preso in antipatia la De Girolamo, penalizzandola nella gara.

Il punto è che Nunzia De Girolamo alle frasi di questi hater ha messo like e faccine sorridenti, grata per la solidarietà di questi suoi accaniti fan, prima però di rileggere bene il tutto e comprendere che, trattandosi di frasi davvero pesanti e passibili di querela, era meglio cancellare tutto e subito. Ma Selvaggia Lucarelli è stata più lesta di lei con i suoi screenshot che ha poi mostrato a tutti gli altri giudici e reso pubblici, innervosendo molto la produzione e il cast.

Inutile a questo punto aggiungere quanto fossero tesi ieri sera i rapporti tra la De Girolamo e i giudici di “Ballando con le Stelle”.

Dopo essersi esibita per l’ultima volta come concorrente, l’ex deputata forzista ha ringraziato il suo partner, il ballerino Raimondo Todaro, e il pubblico perché “ mi sono divertita tantissimo ”, ha detto.

“ Che tu ti sia divertita tanto si è visto, anche perché mettevi Mi Piace anche a quelli che ci auguravano la morte! ” le ha subito risposto Fabio Canino, tirando lui in ballo la querelle dei social che fino a quel momento Milly Carlucci era riuscita a tenere fuori dal programma.

“ Se ne vuoi parlare, parliamone! ” ha subito ribattuto la De Girolamo, per nulla intimidita, anzi prontissima a contrattaccare con argomenti come “ non so cosa tu abbia fatto nella vita, ma una persona si vede da quello che fa e io ho votato per i diritti dei gay, sono stata l’unica ad aver fatto una legge sulla trasparenza nel web e ho sposato un comunista ”.

Davanti a Selvaggia Lucarelli che le chiedeva cosa c'entrassero queste cose con l’accusa che le aveva mosso Fabio Canino di aver messo like a degli hater omofobi e razzisti, la De Girolamo ha nuovamente attaccato e più pesantemente.

“ Fabio io non ricordo né a te né a qualcun altro della giuria cosa avete fatto voi sui social! Dai video hard alle offese ai bambini. Ho detto Voi, non ho fatto nomi... ”, ha precisato l'ex deputata.