Ballando con le stelle, Lasse e Sara una coppia dopo la vittoria? Parla la Di Vaira: "Mi ha conquistata"

Lo scorso venerdì 31 maggio è stata trasmessa l'ultima puntata di "Ballando con le stelle", il format sul ballo condotto da Milly Carlucci, che ha visto trionfare la coppia formata da Lasse Matberg e Sara Di Vaira. Il tenente della marina norvegese, Lasse, ha conquistato tutti al programma targato Rai 1, nonostante l'infortunio accusato in finale ad un gomito, per cui il ballerino si è visto costretto a recarsi in ospedale, dopo aver alzato la coppa di primo classificato a "Ballando".

Sara e "il vichingo" sono ad oggi apparsi spesso e volentieri insieme sui social, motivo per il quale circolano delle voci che vedrebbero i due protagonisti di un flirt. E, ospite a "Storie italiane", il programma condotto da Eleonora Daniele, la maestra di ballo Sara Di Vaira ha tenuto a chiarire la sua posizione circa l'incessante rumor che la vedrebbe innamorata del suo compagno di ballo.

Sara Di Vaira chiarisce la sua posizione sul vociferato flirt con Lasse Matberg di "Ballando con le stelle"

"Non può nascere nulla. Mi ha conquistata, ma non in quel senso. - ha così chiarito Sara, ospite a "Storie Italiane"- Non sono mai stata così luminosa ed energica come che in questa edizione“.

La Di Vaira ha aggiunto che è stata accanto a Lasse durante l'operazione chirurgica a cui il norvegese si è sottoposto il 3 giugno, a Roma, per via di una lesione al gomito accusata alla finale di Ballando: “Io e mia figlia siamo state con lui tutto il tempo“.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?