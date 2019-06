Lasse Matberg vince "Ballando" e finisce in ospedale

La finale di Ballando con le stelle è stata all'insegna di gioie e dolori per il gigante norvegese, che si è aggiudicato la vittoria del format condotto da Milly Carlucci e trasmesso su Rai 1. Il concorrente Lasse Matberg ha battutto tutti nella gara sul ballo affrontata in coppia con Sara Di Vaira.

Ma, secondo quanto ha riferito lo stesso Lasse ai follower in una storia su Instagram, il "vichingo" ha riportato uno strappo muscolare in finale, motivo per il quale dovrà molto presto sottoporsi a un intervento. Subito dopo aver alzato la coppa del programma di casa Rai, il bel Matberg è finito in ospedale.

Lasse Matberg e l'operazione dopo "Ballando con le stelle"

"Sono andato in ospedale subito dopo la finale - ha spiegato - Dopo diverse radiografie, è emerso che ho strappato il mio bicipite destro vicino al gomito, durante lo show. Si parla di intervento chirurgico la prossima settimana. Vi prego di non preoccuparvi, sono nelle mani migliori con lo staff più professionale. Non posso che amare l'Italia per tante ragioni! Grazie per gli auguri, per il vostro amore e per avermi votato. Sono davvero senza parole".

Lasse Matberg e Sara Di Vaira sono riusciti a battere in finalissima la coppia formata da Ettore Bassi e Alessandra Tripoli.

