Al Bano, in arrivo il docufilm su Mediaset

Al Bano protagonista di un suggestivo docu-film stasera su Mediaset.

Stasera, nel primetime di Canale 5, va in onda “È la mia vita”: film che racconta storia e carriera del cantante e che è prodotto da EndemolShine Italy. Il titolo è tratto da una canzone dell’artista, che nel ritornello recita “ è la mia vita che passa e dove andrà ”. Il brano fu anche in gara al Festival di Sanremo del 1996.

Naturalmente, un ruolo centrale nell’opera lo avrà la musica e quindi verrà narrato, nel dettaglio e attraverso immagini inedite e interviste esclusive, come il cantante sia partito da Cellino San Marco per diventare un cantante notissimo in Italia e nel mondo.

Si parlerà anche della sua famiglia, a partire dall’amata madre Jolanda, il matrimonio con Romina Power, anche lei intervistata insieme ai loro figli. Non mancheranno momenti in cui si parlerà dell’attaccamento alla fede di Al Bano, e alla terra e alle radici culturali pugliesi, nonché la vita quotidiana del cantante. E infine ci saranno anche momenti di dolore, come quando nel 2016 l’artista fu ricoverato in ospedale e sottoposto a un’operazione d’urgenza.

La pellicola si apre con l backstage di un recente concerto che Al Bano e Romina hanno tenuto al Cremlino e saranno percorsi i passi della loro vita insieme, dal sodalizio sentimentale a quello artistico fino alla ferita mai rimarginata per la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi.

Il docu-film contiene anche il dietro le quinte dello show “55 passi nel sole”, in cui sono stati celebrati i 55 anni di carriera di Al Bano.

