Al Bano: "Cantare con Romina mi piace ancora. Sanremo? Deve decidere lei"

Tra Al Bano e Romina Power potrebbe esserci un ritorno, almeno dal punto di vista artistico: è il cantante di Cellino San Marco e non nascondere di provare ancora piacere nel duettare con la ex moglie e, in vista del prossimo Festival di Sanremo, lascia una porta aperta riguardo una possibile partecipazione alla gara.

“ Cantare con Romina mi piace ancora perché tutto è rimasto come un tempo – ha raccontato Al Bano Carrisi in una intervista al settimanale Oggi - . Il tempo della felicità si è fermato, c’è la stessa emozione, lo stesso divertimento, la stessa voglia di giocare ”. Da quando la coppia è tornata ad allietare con la propria musica i fan, in tanti continuano a sperare che tra loro ci possa essere anche un ritorno di fiamma. Ma questa, ahimè, sembra essere una possibilità abbastanza remota.