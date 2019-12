Al Bano Carrisi fa appello alle due ex: "Loredana e Romina possono stringersi la mano"

La famiglia Carrisi vive giorni difficili. Lo scorso martedì 10 dicembre, veniva a mancare la madre di Al Bano Carrisi. Il cantautore nato a Cellino San Marco e classe 1943, nelle ultime ore, è tornato al centro dell'attenzione mediatica e non solo per la grave perdita della madre, Jolanda Ottino. In rete è trapelato il contenuto di un'esclusiva intervista che Al Bano aveva concesso a Nuovo magazine, ancor prima che venisse divulgata la notizia sulla morte della madre. E nel suo ultimo intervento, l'artista aveva espresso il desiderio di trovare pace nella sua "famiglia allargata", lanciando un appello alle due donne più importanti nella sua vita dopo la compianta mamma, Romina Power e Loredana Lecciso.

“Romina e Loredana devono fare quello che si sentono -esordiva così Al Bano nella sua ultima intervista, parlando delle mamme dei suoi figli-, però sarebbe bello ritrovare la quiete. La tensione tra loro non ha ragione di esistere“. Tra le storiche ex fiamme di Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso, non scorre buon sangue da diversi anni, motivo per cui "il leone di Cellino San Marco" si auspicherebbe di riuscire a fare da paciere tra le due donne in conflitto. “Loredana e Romina possono stringersi la mano - aggiungeva, infatti, Al Bano, confidandosi a Nuovo-. Nessuna delle due ha alcuna colpa e io voglio solo la pace. Devono fare quello che si sentono. Ma, secondo me, c’è voglia di pace”. Nel suo intervento, inoltre, il cantautore si era detto stufo dei continui rumor che giungono sul conto della sua "famiglia allargata": " Voglio uscire fuori da questo triangolo piuttosto strano. E poi mi sono davvero stufato di leggere troppo spesso certe cose. E, se sono stanco io, figuratevi la gente… Comunque io ritengo che – a giudicare dalla azioni di Romina e Loredana – ci sia voglia di pace. E, lo ripeto, penso anche che loro due possano stringersi la mano”.

L'addio alla madre di Al Bano Carrisi

Mercoledì 11 dicembre, si sono tenuti in "forma privata" -nella chiesa dei Santissimi Marco e Caterina a Cellino- i funerali della madre di Al Bano Carrisi, che, a seguito della grave perdita familiare, ha deciso di trincerarsi in un silenzio mediatico. La madre del cantautore pugliese, Jolanda Ottino, veniva a mancare all'età di 96 anni lo scorso martedì. E a darne notizia in tv sono stati per primi i conduttori de La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

“Purtroppo è morta la madre di Al Bano Carrisi - hanno dichiarato lo scorso 10 dicembre i due noti volti televisivi-. Sapete, la signora Jolanda, che è stata una grande donna ed ha accompagnato Al Bano in tutta la sua vita”.