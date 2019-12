Romina Power dice addio all'ex suocera: "Per sempre nel mio cuore"

La famiglia Carrisi vive ore difficili. Lo scorso 29 novembre è ricorso il compleanno di Ylenia Carrisi, la figlia che Albano Carrisi ha avuto dalla sua unione con Romina Power e che, 25 anni fa, scompariva a New Orleans. E ora i Carrisi sono di nuovo al centro dell'attenzione mediatica, per via di un grave lutto subito dal cantante Al Bano, originario di Cellino San Marco. Nelle ultime ore giungono ovunque, specialmente sui social, messaggi di cordoglio da parte di chi si stringe al dolore provato da Al Bano e i suoi cari, per la morte della madre del cantante, la signora Jolanda Ottino.

Oltre alle sentite condoglianze riportate in rete dai sostenitori della famiglia Carrisi, si leggono, intanto, anche le parole scritte su Instagram dall'ex moglie di Al Bano, Romina Power. “Mamma Jolanda, mi hai accolta come una figlia -si legge nello struggente messaggio pubblicato dalla cantante Power, che ha così parlato ai follower dell'ex suocera, spentasi il 10 dicembre all'età di 96 anni -. E io ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore”.

Al messaggio in questione, riportato dalla Power nella descrizione di una foto condivisa su Instagram - che ritrae la cantante mentre abbraccia teneramente l'ex suocera- è poi seguito un nuovo post di Romina, contenente un altro scatto che immortala la Power insieme alla compianta familiare. “Così per sempre -sono le parole, che la cantante ha scritto a corredo della seconda foto-ricordo condivisa con il web, per ricordare Jolanda -. Non si muore mai, quando si vive nel cuore di qualcuno“.

E i due post pubblicati da Romina Power sul suo profilo Instagram hanno, in poco tempo, fatto incetta di cuori. "Le mie più sentite condoglianze per te e per la tua famiglia", è la traduzione di un messaggio di cordoglio in inglese, che un utente ha riportato sotto il penultimo post della cantante statunitense.

La vita in diretta lancia la notizia della morte della mamma di Al Bano Carrisi

A lanciare in tv la notizia della scomparsa di Jolanda Ottino sono stati, per primi, i conduttori de La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano. “Purtroppo è morta la madre di Al Bano Carrisi -hanno fatto sapere nella giornata di ieri, i due noti volti televisivi-. Sapete, la signora Jolanda, che è stata una grande donna ed ha accompagnato Al Bano in tutta la sua vita”.

Nell'ultima puntata de La vita in diretta, i due conduttori Rai hanno fornito alcune indiscrezioni circa il lutto che ha colpito la famiglia Carrisi, in un collegamento con il giornalista Vincenzo Sparviero della Gazzetta del Mezzogiorno. Quest'ultimo, ieri, dichiarava: “Al Bano è stato informato dal fratello Franco e sta tornando da Roma, dove doveva imbarcarsi per l’Albania, per un impegno professionale. Jolanda Ottino, la moglie di don Carmelo e madre di Al Bano e Franco, si è spenta nella tenuta di Cellino, proprio sotto la casa di Al Bano. I funerali si svolgeranno mercoledì 11 dicembre alle ore 16, nella chiesa di Cellino e ovviamente la notizia si è subito diffusa nel paese, tra le persone più vicine alla famiglia Carrisi”.