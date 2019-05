Al Bano compie 76 anni. "La prima telefonata? Loredana Lecciso"

Oggi alla “Vita in Diretta”, Al Bano ha festeggiato il suo 76° compleanno, tra gli applausi del pubblico e dei due conduttori, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Il cantante di Cellino, non era in studio ma in collegamento da Napoli.

Dopo gli applausi però, i conduttori hanno chiesto ad Al Bano chi fosse stata la prima persona ad augurarle buon compleanno e la risposta del cantante ha lasciato molti a bocca aperta: “ La prima telefonata è stata di Loredana alle 00:07 di ieri notte, poi è arrivata anche quella di Romina ”.

Poi ha continuato per evitare qualsiasi dubbio: " Non c’è niente di più bello quando nel rapporto, in questo tipo di situazione, vince il grande rispetto ”. A quale situazione si riferisce Al Bano? Di un nuovo e ritrovato rapporto con Loredana, oppure di affetto da parte di Romina?