Al Bano e la commozione in tv Show con Romina scatena in fan

Un vero e proprio ritorno al passato con un velo di nostalgia. L'esibizione di Romina Power e di Al Bano Carrisi sul palco di Maratea da cui hanno salutato il 2018 ha letteralmente fatto impazzire i fan. I due sono tornati insieme sul palco cantando i grandi successi della loro carriera e soprattutto ritrovando una complicità artistica che non si vedeva da tempo. Il 2018, come annunciato nelle scorse settimane, sarà l'ultimo anno della sua lunghissima carriera nel mondo della musica. E di fatto lo show di Maratea lascerà qualche rimpianto ai fan che hanno chiesto più volte ad Al Bano di ripensarci e di ritornare sui suoi passi. Il "leone di Cellino San Marco" è rimasto stupito dall'affetto mostrato dal pubblico e di fatto è apparso molto emozionato durante lo show. Infatti tra una canzone e l'altra in tanti hanno notato la commozione del cantante che ha pure avuto qualche difficoltà a rispondere alle domande del conduttore Amadeus. Un segnale chiaro che sottolinea l'affetto che unisce ancora Al Bano al suo pubblico. A Sanremo però il cantante non ci sarà. Qualche giorno fa, senza usare giri di parole, lo stesso Al Bano ha confidato ai microfoni di Verissimo di essere stato escluso. Un'amara sorpresa proprio nell'anno in cui dirà addio al palco e anche alle sue esibizioni in compagnia di Romina Power.