Al Bano ospite d'onore a Sanremo: ​"Ma per me il vero Festival è gareggiare"

La notizia è ufficiale e arriva dal diretto interessato: Al Bano Carrisi e Romina Power saranno al prossimo Festival di Sanremo in qualità di ospiti d'onore. Dopo l'annuncio a sorpresa fatto durante l'ultima puntata di "Porta a Porta", dove il cantante era ospite di Bruno Vespa, oggi è arrivata la conferma. Raggiunto dall'Adnkronos, la voce di Cellino San Marco ha svelato di esser stato fortemente voluto dal direttore artistico Amadeus e di aver "ceduto" alle lusinghe.

Al Bano Carrisi ha sottolineato di amare follemente la kermesse canora sanremese, ma che avrebbe preferito salire sul palco dell'Ariston come concorrente: " Io soffro di Sanremite acuta. Per me il vero Sanremo è gareggiare ma visto che mi vogliono come ospite d'onore con Amadeus ho deciso di accettare ". Del resto c'è da credergli e i numeri lo confermano: dal 1968 ad oggi sono quindici le volte in cui Al Bano ha cantato al Festival di Sanremo, quattro in coppia con Romina Power, mentre la sua ultima gara risale al 2017 quando presentò il brano "Di rose e di spine". Nella settantesima edizione del concorso canoro più popolare d'Italia Al Bano torna dunque con Romina e svela: " Rispetto lo spirito di Sanremo. Da quando è nato il Festival l'ho sempre visto come una gara. Parecchie volte ho gareggiato anche io e per due volte ho partecipato come ospite d'onore, ma non è la stessa cosa. Io ero propenso a partecipare alla gara ma sono contento comunque Romina invece non sarebbe mai venuta a gareggiare ma è molto contenta di venire come ospite d'onore. Romina sul palcoscenico è una bomba ".