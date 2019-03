Ora l'ambasciatore ucraino vuole incontrare Al Bano

Nel corso degli ultimi giorni, il cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, è diventato protagonista della cronaca a livello internazionale, a seguito della divulgazione della news che vede il cantante figurare nella lista nera che contiene i nomi delle personalità non gradite al governo ucraino.

Al Bano un terrorista? La svolta nell'affaire Ucraina

Al Bano Carrisi figura nella black-list delle personalità ritenute delle vere e proprie minacce alla sicrezza pubblica e al governo di Kiev. In un comunicato diramato dall'ambasciatore ucraino si legge: "Sono disponibile sin da subito ad accogliere Albano Carrisi e spiegare meglio il motivo per cui è pericoloso per gli artisti, soprattutto per quelli molto conosciuti, flirtare con i regimi dittatoriali sanguinari sia che si tratti del Cremlino, della Siria odi altri Paesi".

Secondo quanto riporta Libero.Quotidiano, il delegato di Kiev vuole addirittura dissuadere lo "statista" Al Bano, dalle sue presunti tesi propagandistiche. Non a caso, il diplomatico ha aggiunto: "Vorrei fare un tentativo di convincerlo che 'il ritorno della Crimea nella Russia' legittima e incoraggia l’invasione militare russa in Crimea e in Donbas nonché allontana la pace in Ucraina".

Dunque, l'ambasciatore ucraino si auspica di incontrare il leone di Cellino San Marco per chiarire la posizione assunta dal governo di Kiev sul conto di Al Bano. Carrisi dal canto suo si dichiara "un uomo di pace".