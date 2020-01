Bar Refaeli è diventata mamma per la terza volta. La top model israeliana ha dato l'annuncio sui social network, condividendo con i suoi follower uno scatto dalla stanza della clinica dove era ricoverata da alcuni giorni. Lei, che da sempre è molto attiva sui social, da circa una settimana non aveva più dato notizie di sé. Poi la notizia. Flebo al braccio e sottoveste premamam, la 34enne si è mostrata su Instagram provata ma felice per il nuovo arrivato, la cui nascita era attesa proprio in questi giorni.

L'annuncio della nuova gravidanza, la terza in appena tre anni e mezzo, era arrivata a metà giugno sui social network. Bar Refaeli aveva pubblicato sul suo account Instagram un divertente video dove, insieme all'amico e conduttore Assi Azar, confessava divertita: " Ops, l'ho fatto di nuovo ". Poi, pochi mesi dopo, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo" aveva svelato il sesso del nascituro, un maschietto. Il 2020 ha così portato il terzo bambino in casa Ezra - Refaeli. La super top model di origini israeliane è sposata dal 2015 con l'imprenditore Adi Ezra con il quale ha avuto due bambine, Liv e Elle.