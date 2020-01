Barbara d’Urso a 20 anni: lo scatto che incanta i fan

Ormai quasi tre anni fa Barbara D’Urso, nome d'arte di Maria Carmela d'Urso, ha spento 60 candeline. Come chi la segue da sempre ricorderà certamente, la presentatrice tv ha festeggiato lo speciale compleanno con un super party a Milano, presso l'Apollo, insieme a parenti e amici. Il dress code? Rigorosamente anni sessanta. Tanti i volti noti presenti alla festa: da Massimo Boldi a Mara Venier, passando per Platinette e Malika Ayane. Non sono mancati anche Wanda, la seconda mamma a cui la regina dei pomeriggi tv è particolarmente legata, e il suo primo fidanzatino.

Insomma, un vero e proprio successo di cui se ne è parlato anche a Domenica Live. Tuttavia, man mano che si avanza con l’età, riaffiorano anche tanti ricordi.

Così, poche ore fa, Barbara d’Urso ha aperto il suo album dei ricordi per condividere con i suoi oltre 2 milioni di follower uno scatto d’epoca che la mostra giovanissima al mare in bikini a vent’anni. I lunghi ricci neri attorno al viso, il sorriso aperto all’obiettivo e lo sguardo intenso della splendida ragazza che ha conquistato davvero tutti con la sua pesonalità spumeggiante e una bellezza giunonica. "Vent’anni" , è la didascalia breve ma incisiva a corredo del post di Instagram.

I commenti fioccano come i like e anche amici vip come Giovanni Ciacci e Loredana Lecciso, fanno i complimenti a Barbara D’Urso che, siamo certi, sarà felice di ricevere tutto questo affetto. "Bellissima" , "La vera bellezza naturale" , "Bellissima ieri e oggi" e "Sempre bella" , sono alcuni dei commenti comparsi a corredo dell’immagine che, proprio come quella senza trucco postata qualche settimana fa, ha messo in risalto l’autenticità di un’avvenenza che non necessita necessariamente di trucchi e artifici per farsi notare. Insomma, Barbara sembra proprio che il fascino di Barbara non conosca davvero età.

Tuttavia, anche questa volta, non è mancato chi ha invocato i miracoli della chirurgia estetica e l’ha offesa con parole non molto lusinghiere, ma fortunatamente la maggiorparte degli utenti ha preso le sue parti, dicendo che è una delle donne più belle e naturali dell’attuale panorama televisivo attuale e che è normale che si prenda cura del proprio corpo, visto che svolge un lavoro che la espone molto al pubblico.

