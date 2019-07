"Barbara D’Urso è insostituibile", parola di Maurizio Costanzo

Sta diventando virale la dichiarazione di Maurizio Costanzo su Barbara D’Urso. Un attestato di stima e di affetto, ma soprattutto una seria opinione professionale.

Durante la presentazione degli ultimi palinsesti, Piersilvio Berlusconi aveva lasciato a Barbara D’urso, i cui programmi erano stati confermati visti gli ascolti stellari che aveva portato alla rete, la decisione se condurre o meno “Domenica Live”.

Con “Pomeriggio Cinque” aveva sbaragliato la concorrenza, stessa cosa con “Live Non è D’urso” che ha tenuto per mesi i telespettatori sospesi per il caso Prati”. Ottimi anche gli ascolti per il “Grande Fratello” che hanno quasi doppiato quelli degli altri reality, e anche per Domenica Live nonostante fosse in forma ridotta, il pubblico era stato sempre molto presente.

La decisione Mediaset nasce quindi solo dalla necessità di non sovraccaricare la conduttrice con una mole di lavoro da vera stakanovista. A questo proposito però, è sceso in campo Maurizio Costanzo che all’interno di una rubrica del settimanale “Nuovo”, ha scritto il suo pensiero in merito.

“ Se dovesse rinunciare alla domenica Berlusconi è stato chiaro: al suo posto qualche film o fiction. Lei è insostituibile… - ha scritto Maurizio - Barbara è uno dei volti più amati di Mediaset e i suoi spazi fanno registrare sempre ascolti da record. La presentatrice napoletana sa il fatto suo ed è giusto che i vertici aziendali lascino a lei il compito di decidere se continuare a fare Domenica Live… ”.

Ora spetta a Barbara, che essendo molto legata alle sue “creature” e al suo pubblico, sicuramente prenderà la decisione più giusta, anche perché per lei si parla anche dell'opzione Sanremo di cui lei potrebbe essere una delle presentatrici.