Barbara De Rossi cerca una colf sui social

Barbara De Rossi è alla ricerca di un aiuto in casa, una persona che possa supportarla durante le faccende domestiche e che sia anche amante degli animali. Un annuncio semplice che l'attrice ha pubblicato prima su Twitter, per poi ampliare la richiesta su Facebook, una pubblicazione che ha scatenato i suoi follower che l'hanno sommersa di messaggi e offerte personali. La conduttrice sta cercando una persona che possa vivere in casa con lei, a cui può offrire sia vitto e alloggio oltre che uno stipendio, chiedendo in cambio qualche referenza anche se minima e amore verso gli animali.

Cercasi colf convivente.minimo di referenze e amante animali.Scrivere in privato.grazie ... — Barbara De Rossi (@BarbaraDeRossiO) 4 settembre 2019

Del resto la De Rossi è un amante dichiarata degli animali come mostrano le foto dei suoi profili social, dove è spesso immortalata accanto ai suoi cani e gatti di affezione. Non stupisce quindi la richiesta di una colf non solo qualificata ma che possieda feeling nei confronti del mondo animale. Lo stesso annuncio è stato accolto con molto entusiasmo: i follower hanno gradito la semplicità del comunicato, una missiva del tutto naturale anche se proveniente da un personaggio famoso.

Il comunicato dell'attrice conferma una volta di più la potenza dei social network e del conseguente passaparola nato dopo la sua richiesta, che porterà sicuramente a un esito positivo. Una conferma ulteriore dell'importanza che queste piattaforme comunicative rivestono nella quotidianità, non solo come svago e divertimento ma come trampolino lavorativo.

