Barbara d'Urso sarà la madrina al battesimo del figlio di Paola Caruso

Paola Caruso non è più sola: già da qualche settimana fa coppia fissa con l’ex tentatore di Temptation Island Moreno Merlo. Ma in realtà non lo è mai stata, ha sempre goduto dell’appoggio di un’amica speciale: la conduttrice Mediaset Barbara d’Urso. L’ha seguita per tutta la gravidanza, durante il parto lo scorso marzo e le ha fatto conoscere Imma, la madre biologica della soubrette calabrese. Proprio per questo la ex bonas di Avanti un altro ha deciso di “ringraziarla”: Barbara d’Urso sarà la madrina di battesimo del piccolo Michelino.

Lo ha rivelato Paola Caruso stessa, in un’intervista alla rivista Nuovo diretta da Riccardo Signoretti: “ Ci tengo a ringraziare una persona speciale: Barbara d’Urso. Le devo tutto: è la madrina e l’angelo di mio figlio, nessuno mi è stato vicino quanto lei ”. Una dichiarazione pubblica, ma necessaria e sincera. Il battesimo di Michelino si terrà probabilmente nei prossimi mesi, non si sa esattamente quando, ma la mamma sa già che la conduttrice potrà essere una buona “guida” per il figlio.