Paola Caruso ritrova l'amore con il tentatore di Temptation Island

Le pene d'amore sembrano un ricordo lontano per Paola Caruso, che in questa prima estate da mamma potrebbe aver trovato finalmente il principe azzurro. Dopo la fine della relazione con Francesco Caserta, l'ex Bonas di Avanti un altro è stata fotografata in compagnia di uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, uno dei tentatori che hanno fatto vacillare le coppie del reality.

L'ultimo anno non è stato semplice per Paola Caruso, che pochi mesi dopo aver scoperto di essere rimasta incinta durante l'adventure game Pechino Express ha visto finire la storia d'amore con il padre di suo figlio. Una storia durata pochi mesi che ha però portato al mondo una creatura, che finora non ha ancora conosciuto il padre. Paola Caruso ha raccontato la sua storia nei salotti di Canale5 e molte sono state le polemiche scaturite dalle sue parole, tanto che lei e Francesco Caserta sono ricorsi alle vie legali. Non tutto è stato grigio negli ultimi mesi per la showgirl calabrese, che dopo aver messo al mondo il suo primo figlio Michelino ha potuto conoscere la sua mamma biologica. È avvenuto tutto a favore di telecamera nei programmi di Barbara d'Urso, madrina di un incontro straordinario.

Oggi, come dimostrano le fotografie esclusive in possesso del settimanale Spy in edicola dal 2 agosto, Paola Caruso ha ritrovato finalmente il sorriso e l'amore. La ragazza è stata fotografata in compagnia di Moreno Merlo, uno dei tentatori di Temptation Island. Il bacio immortalato dai paparazzi non lascia alcun dubbio sulla frequentazione della showgirl, che solo pochi giorni fa ha condiviso un'immagine insieme al ragazzo. Di recente Paola Caruso era tornata a parlare del suo ex proprio dalle pagine del settimanale Spy, accusandolo di non essersi ancora fatto vivo con suo figlio. Nella stessa intervista, l'ex Bonas ha duramente attaccato l'attuale compagna di Francesco Caserta, Raffaella Fico. Sembra però acqua passata per Paola Caruso, che adesso si gode l'amore di Merlo e del suo Michelino.