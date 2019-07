Barbara d'Urso si tiene Domenica Live: "Non vi lascio"

Soldato d'Urso sugli scudi: è ufficiale, Barbara d'Urso da settembre sarà nuovamente al timone di Domenica Live. È stata la stessa conduttrice ad annunciarlo sui suoi social attraverso una serie di post, che già da ieri hanno stuzzicato la curiosità dei suoi fan. La stacanovista di Mediaset ha così sciolto ogni riserva e si prepara ad affrontare un'altra stagione impegnativa, che partirà tra poco più di un mese con Pomeriggio5.

“ Non vi lasciooooooo ... anche la domenica pomeriggio sarò con voi!!! ” ha scritto la conduttrice su Twitter poche ore fa, prima di condividere su Instagram il promo dello scorso anno: “ Ricordate il Promo di #domenicalive dello scorso anno???!!!! Scovate qualche dettaglio e tra un po’ vi spiegherò. ” Da qualche giorno Barbara d'Urso ha iniziato un countdown sui social, annunciando qualcosa di “choc”, che oggi ha svelato essere il nuovo promo di Domenica Live girato nelle scorse settimane. Facendo riferimento ai listini Publitalia, il programma della domenica pomeriggio di Canale5 dovrebbe partire il 15 settembre, lo stesso giorno in cui è previsto lo start di Live – Non è la d'Urso. La conduttrice già da settembre tornerà a pieno regime con tre trasmissioni, per poi aggiungere la diciassettesima edizione del Grande Fratello la prossima primavera.

#amiciditwitter ... non vi lasciooooooo ... anche la domenica pomeriggio sarò con voi!!! E tra un po’.. il PROMO in anteprima #colcuore #domenicalive pic.twitter.com/gCe0G1615I — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) July 29, 2019

Anche la prossima sarà quindi una stagione d'Ursocentrica per Canale5, che visti i grandi risultati della stagione appena conclusa ha voluto confermare in toto l'impegno di Barbara d'Urso. QueenB, così come la chiamano i suoi fan, è una garanzia per l'azienda del Biscione, una conduttrice capace di portare ottimi risultati in termini di ascolti con una spesa piuttosto contenuta. I suoi programmi hanno fidelizzato uno zoccolo duro di pubblico trasversale, tra cui ci sono tantissimi giovani, ossia il target pregiato per gli investitori. Con Pomeriggio5 e Domenica Live, Barbara d'Urso crea continuità nel racconto dell'Italia moderna, tra cronaca e costume. Sono due contenitori molto veloci che affrontano tematiche diverse in un arco di tempo limitato, che con un ritmo incalzante impediscono al pubblico a casa di annoiarsi. Ad affiancare Barbara d'Urso in questa nuova avventura sarà ancora Ivan Roncalli, il suo giovane e brillante autore di fiducia. Un tandem di grande successo, una coppia affiatata a cui si l'azienda si affida per costruire i programmi che tanto piacciono a casa. Ancora non è stata annunciata la formula della nuova Domenica Live, quindi ancora non è chiaro se il contenitore tornerà al suo orario originario dalle 14.00 o se, come è più probabile, partirà alle 17.20. Se la d'Urso non avesse accettato quest'ennesima sfida, la prossima stagione Domenica Live sarebbe stato cancellato, così come dichiarato da Pier Silvio Berlusconi. Al suo posto sarebbero andate in onda produzioni registrate, probabilmente fiction o soap opera.