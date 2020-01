Barbara d'Urso sull'incidente a Dubai: "Ecco chi ha rotto il cambio..."

Dopo essere sbarcata all'estero, per trascorrere le sue vacanze natalizie all'insegna del relax, Barbara d'Urso ha fatto preoccupare non poco i suoi fedeli ammiratori e non solo. La conduttrice campana e classe 1957 era partita di recente al caldo di Dubai, famosa metropoli del deserto Arabico e sito di attrazione turistica negli Emirati Arabi Uniti, dove però ha vissuto un improvviso incidente di percorso. Con un nuovo post pubblicato in rete, Barbara ha rotto il silenzio su quanto di spiacevole le è accaduto durante le vacanze natalizie.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, l'inconveniente è accaduto negli ultimi giorni, quando Barbara d'Urso e l'ex gieffino, esperto di tendenze nonché volto Rai di Detto fatto, Jonathan Kashanian, sono rimasti bloccati nel bel mezzo di un safari in auto. Durante un tour intrapreso nel deserto in coppia, i due volti televisivi hanno comunicato ai follower di aver subito un guasto alla macchina. I protagonisti della vicenda non si sono, però, persi d'animo, così com'è emerso tra le ultime Instagram story della d'Urso, contenenti foto e alcuni filmati in cui -poco prima del guasto della jeep- la stessa redarguisce Jonathan mentre quest'ultimo è alla guida. Barbara grida all'ex gieffino di rallentare e di evitare le dune alte, purtroppo però l'auto improvvisamente si guasta e i due vip restano bloccati nel cuore della notte e in mezzo al deserto.

"Sei un cretino -grida, quindi, la conduttrice al suo compagno di viaggio, con tono amichevole-, ti ho detto di non andare così forte. Siamo a piedi al buio nel deserto e nessuno ci viene a prendere. I miei figli devono sapere...".Dal suo canto, però, Jonathan -nonostante l'accaduto- non è finito in preda al panico, ma ha reagito positivamente rivolgendosi prontamente ai soccorsi. E, in attesa di aiuto, ha mangiato una banana per assimilare una buona dose di "potassio!". Alle esclusive immagini pubblicate dalla d'Urso a testimonianza dell'accaduto, molti siti d'informazione e giornali hanno definito l'avvenimento in questione un incidente di percorso e i fan delle vittime -com'era prevedibile- si sono preoccupati parecchio.

Riattivandosi sul suo profilo Instagram, però, la conduttrice ha postato una nuova storia in cui ha rassicurato tutti, facendo sapere di stare bene. "Amici -ha scritto, rivolgendosi agli utenti-, mi dicono che in Italia molti siti riportano il mio "incidente" nel deserto con quel cr…no di Jonathan! Volevo tranquillizzarvi, sto bene. Certo lì per lì, al buio, nel deserto, non ero proprio felicissima, ma l’importante è ridere sempre!".

Barbara d'Urso rompe il silenzio sul caso Dubai

La d'Urso ha, nelle ultime ore, assicurato ai fan di non aver perso l'inarrestabile sorriso che tanto la contraddistingue in tv, per poi tornare a scrivere di quanto compiuto da Jonathan alla guida del veicolo andato in panne: "E comunque Jonathan è in punizione! Del resto non sa guidare e ha spaccato il cambio".



Tra le sue nuove Instagram story, la conduttrice di Canale 5 ha fatto sapere, inoltre, di aver visitato il grattacielo di Dubai, Burj Khalifa, e ha riportato di essere salita sino al 123esimo piano del noto edificio, per poi sfiorare il cielo con un dito e godersi dall'alto la città di Dubai.