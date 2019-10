Detto fatto, Jonathan Kashanian accusato di essere un "nullafacente". L'ex gieffino risponde

Nella nuova edizione di Detto Fatto, a spalleggiare in studio la conduttrice Bianca Guaccero è Jonathan Kashanian, subentrato quest'anno al posto di Giovanni Ciacci nella trasmissione targata Rai 2. E nel corso del suo spazio in tv, proprio Kashanian, noto al grande pubblico per aver partecipato in passato al gioco del Grande Fratello, ha voluto rispondere a tono ad un hater, che gli ha recentemente destinato un siluro su Facebook dalle seguenti parole: "Specie di uomo che non ha mai lavorato in vita sua”. Un attacco sferrato pubblicamente quest'ultimo, che ha sospinto l'opinionista a parlarne in tv, per difendersi da quanto riportato in rete. Dal suo canto, infatti, Jonathan ha chiarito di lavorare sin da piccolo.

"Non sono nessuno e non tutti devono conoscere la mia vita privata -ha dichiarato, visibilmente provato, l'ex concorrente del Grande Fratello-. Ma ho lavorato fin da bambino, mi mettevo il naso da pagliaccio e mi davo da fare alle feste private durante le elementari. Alle medie ero invece il segretario in un’associazione, mentre da adolescente lavoravo come insegnante privato. Dopo la maturità, per poter viaggiare e mantenermi, facevo il commesso e il calligrafo". L'opinionista di Detto Fatto poi passa ad evidenziare ciò che più lo ha colpito in negativo dell'attacco mediatico, divenuto oggetto di discussione a Detto Fatto: "Ma la cosa più grave è definirmi un mezzo uomo, solo perché non ho atteggiamenti da macho e ho dei modi più raffinati e indosso le calze gialle. Mia madre mi ha insegnato che i veri uomini sono quelli che riescono ad emozionarsi per le cose importanti della vita, come la nascita di un bambino".

I commenti sulle accuse a Jonathan Kashanian

Alle ultime dichiarazioni riportate dallo stesso Jonathan Kashanian a sua difesa, è seguita la reazione della padrona di casa a Detto Fatto, Bianca Guaccero, la quale ha commentato, esclamando: "Chapeau"!. Anche su Twitter, non sono mancati messaggi di solidarietà e conforto per Jonathan, tra cui si legge: "Grande Jonathan, esistessero più uomini come te".

