Barbara d'Urso mostra la foto inedita con Charlize Theron

Spunta una foto inedita dal passato di Barbara d'Urso, che la conduttrice partenopea ha deciso di condividere sul suo profilo Twitter. Con 40 e più anni di carriera alle spalle, la d'Urso ha nel suo portfolio innumerevoli lavori con i più grandi della tv e dello spettacolo. Ha lavorato con Staino, con Sordi, con Pippo Baudo e con Alida Valli, solo per citarne alcuni.

Nella foto che ha pubblicato poche ore fa sui social, però, compare accanto a una giovanissima Charlize Theron, statuaria attrice e modella sudafricana di fama mondiale, la cui carriera è inevitabilmente legata a doppio filo al nostro Paese. Non tutti sanno, infatti, che il primo lavoro come modella per la Theron è stato proprio in Italia. Nel 1991, ad appena 16 anni, Charlize ha partecipato al concorso internazionale New Model Today per giovanissime modelle emergenti, conquistando il primo posto. A condurre quella serata era proprio Barbara d'Urso, accompagnata da Carlo Massarini.

Da allora, Charlize Tehron ne ha fatta molta di strada. Dopo quella vittoria si trasferì in Italia dove era ambita da tantissime maison di moda, anche se a farla diventare famosa fu l'iconico spot Martini. Anche Barbara d'Urso ha fatto molta strada da quel lontano 1991. Sono trascorsi quasi trent'anni dalla finale di quel concorso e se Charlize Tehron si è imposta come modella e attrice, Barbara d'Urso è diventata la colonna portante della televisione commerciale italiana.