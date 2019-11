Basta impegni di corte. Fuga a Los Angeles per Meghan Markle e il Principe Harry

È tempo di vacanza per i Duchi di Sussex. Come riportano alcune indiscrezioni che sono trapelate in rete, Meghan Markle insieme al Principe Harry e al piccolo Archie, si appresta a lasciare la corte inglese, ma solo per un breve periodo di tempo. La coppia pare che abbia espresso il desiderio di riposarsi e staccare la spina da tutti gli impegni a cui hanno preso parte di recente. E, soprattutto, pare che ci sia l’intenzione di prendere un attimo di respiro dopo le critiche e i dissidi che si sono scatenati dopo la denuncia di Harry alla stampa inglese. E così, dopo i festeggiamenti per il Remembrance Day, Meghan e Harry sono pronti a lasciare il Cottage di Frogmore e la città di Londra.

Pare che i duchi voleranno alla volta di Los Angeles per trascorrere il giorno del Ringraziamento insieme a Doria, la mamma della Markle. Una scelta che è guidata da un’estrema mancanza della terra americana a cui Meghan non riesce in nessun modo a sopperire. I più attenti e più critici però affermano che la voglia di espatriare è legata principalmente alla nostalgia da Hollywood che Meghan ha nel sangue. La neo duchessa non riuscirebbe a dimenticare le luci della ribalta, i party, il lavoro come attrice e avrebbe così bisogno di ricongiungersi con quel mondo che ha dovuto abbandonare causa forza maggiore. Invece, le fonti ufficiali di palazzo, rivelano che la partenza di Meghan e Harry era stata già calendarizzata da tempo e che i duchi resteranno in America solo un paio di settimane per far subito ritorno a Londra. Infatti è già stabilito che i duchi saranno a Sandringham per Natale per il classico pranzo festivo con tutta la royal family. Quindi i detrattori della corona sono stati già messi a tacere.

Il viaggio a Los Angeles, però, non viene visto proprio come una vacanza per i duchi. Meghan avrà la possibilità di ricaricare le batterie e tornare così più in forma che mai in quella "giungla" che è la corte inglese. Harry, invece, potrebbe avere un po’ di tempo libero per dedicarsi al figlio e pensare alla situazione incresciosa che si è creata con il fratello. È un dato di fatto che i rampolli non sono più legati come una volta e pare l’intervento di Kate Middleton sia stato vano.