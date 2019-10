The Batman: fuori Jonah Hill dentro Seth Rogen

Il 13 gennaio prossimo dovrebbero iniziare le riprese di The Batman, il nuovo capitolo sul cavaliere oscuro con protagonista Robert Pattinson e di cui non farà parte Jonah Hill.

In questi ultime settimane, complice anche il grande successo di Joker, Batman è stato oggetto di particolare interesse. In molti infatti sperano che i nuovi film seguano quanto fatto da Todd Phillips e Joaquin Phoenix. Il cast è più nutrito rispetto al film sul pagliaccio criminale e per ora vede partecipare Robert Pattinson, Zoë Kravitz, da poco arrivata con il ruolo di Catwoman, e Jeffrey Wright in quello del Commissario Gordon.

Alcuni giorni fa, insieme alla notizia della partecipazione di Wright, è stata comunicata anche quella di Jonah Hill, ma in questo caso non è stato precisato per quale ruolo, se per il Pinguino o per l’Enigmista. La trattativa tra l’attore e la Warner Bros. si è protratta fino alla sua recente conclusione, con esito negativo. Non è chiaro se il motivo sia da attribuire alla parte o al compenso. Tuttavia, riguardo a quest'ultimo aspetto, è emerso che Jonah Hill avrebbe chiesto 10 milioni di dollari, il doppio di quanto previsto per Robert Pattinson.

Con la notizia dell’uscita di scena dell’attore di The Wolf of Wall Street e L'arte di vincere arriva anche quella del possibile ingresso di un altro interprete: Seth Rogen. In questi giorni Rogen è nelle sale dei cinema con il film “Non succede, ma se succede…”, di genere comico, quello per cui principalmente è conosciuto. Infatti, alcuni dei titoli che lo hanno reso celebre sono Suxbad, Facciamola finita e Cattivi vicini. Fino ad ora il suo ruolo drammatico più importante è stato quello di Steve Wozniak nel biopic su Steve Jobs, a cui ora potrebbe aggiungersi quello del Pinguino nel prossimo Batman.

La carriera di Seth Rogen non lo presenta di certo come uno dei migliori candidati per il ruolo del Pinguino, anche se bisogna ricordare come in passato sono state molte le critiche rivolte ad altri attori che hanno interpretato ruoli importanti nella saga di Batman. Due illustri esempi sono Michale Keaton e Heath Ledger, entrambi inizialmente malvisti hanno poi fatto ricredere i loro detrattori.

The Batman sarà diretto da Matt Reeves ed uscirà nelle sale il 25 giugno 2021.