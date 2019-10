Beatrice Valli e Marco Fantini, indizio sulla data delle nozze: "Tra 11 mesi sarà per sempre noi"

Un mese fa, Marco Fantini chiedeva a Beatrice Valli di diventare sua moglie scatenando i fan la cui curiosità si è prontamente concentrata sulla data delle nozze.

I due modelli e influencer, però, hanno più volte raccontato di essere al lavoro con i preparativi e di non aver ancora deciso il giorno in cui celebrare il matrimonio. La lettera che Beatrice ha scritto a Marco, e che lui ha voluto postare – seppur parzialmente – sui social, potrebbe svelare la presunta data delle nozze.

“ Poche volte servono tante parole, soprattutto tra di noi! - ha scritto la Valli al suo futuro marito - . Sono passati sei anni e non posso e voglio chiedere di più di ciò che abbiamo e di ciò che ci siamo costruiti fino a ora. Siamo ragazzi che amano sognare insieme, siamo complici in amore e siamo una cosa unica in famiglia ”. Passando in rassegna tutti gli aspetti che l’hanno fatta innamorare del suo compagno, quindi, Beatrice ha voluto ringraziare Marco per essere stato in grado di amarla da subito per “ciò che avevo alle spalle, ciò in cui credevo e la mia anima (un po’ esplosiva)”.