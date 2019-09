Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano, la proposta di matrimonio sotto la Torre Eiffel

La tanto desiderata proposta di matrimonio è arrivata: Beatrice Valli diventerà la moglie di Marco Fantini dopo quasi cinque anni di fidanzamento e la nascita della piccola Bianca.

La coppia, nota al pubblico di Uomini e Donne per la partecipazione al programma, aveva vissuto un periodo di crisi proprio prima della gravidanza di Beatrice: lei e Marco si erano lasciati, ma dopo poco avevano deciso di tornare insieme e costruire una famiglia insieme al figlio della Valli, Alessandro, nato da una precedente relazione. Da quel momento, la ex corteggiatrice, oggi modella e influencer, aveva sognato il giorno del matrimonio con Fantini e, più volte, aveva raccontato ai propri follower che era lui a tentennare e temporeggiare. Alla fine, però, la tanto attesa proposta è arrivata in uno dei luoghi più romantici: a Parigi, sotto la Torre Eiffel.

È qui che Marco Fantini ha chiesto a Beatrice Valli di sposarlo regalandole un prezioso anello che lei ha mostrato orgogliosa sui social. “ Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà – ha scritto lei su Instagram - . Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d’altronde. Hai saputo organizzare tutto con amore, con i giusti tempi e con eleganza e discrezione. Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI. SÌ, voglio essere tua moglie. Per sempre. Ti amo ”.