Belen senza slip sui social. E il web si divide: "Cosa ne pensa tuo figlio?"

In giorni in cui le voci di una nuova gravidanza si fanno sempre più insistenti, Belen Rodriguez ha voluto spostare l’attenzione su altro e ha postato su Instagram alcune foto che la ritraggono sul letto e senza slip.

L’intento della showgirl argentina era quello di condividere con i fan una sorpresa fattale da Stefano De Martino, che le ha regalato uno splendido mazzo di fiori bianchi durante la loro fuga d’amore a Ibiza. Belen, quindi, distesa sul letto della loro camera d'albergo, si è mostrata senza slip, con il seno coperto da un lenzuolo bianco e il suo regalo tra le braccia. “ Amanecer a Eivissa ”, ha scritto la Rodriguez, raccontando il suo dolce risveglio all’alba nel cuore dell’Isola delle Baleari. Agli utenti del web, però, non è sfuggito il dettaglio sexy della foto e, nonostante Belen abbia voluto far trasparire tutto il romanticismo di quel momento, gli occhi degli internauti si sono focalizzati sull’assenza degli slip.

“Quel mazzo di fiori ha una vita sessuale più emozionate della mia”, ha commentato qualcuno con ironia, “E che palle sti culi all’aria. Ma c'avete altri argomenti?”, “Se ti vedesse tua mamma cosa direbbe?”, “Ma perché e che senso ha mi chiedo! Mah”, “Ti abbiamo visto in ogni tua prospettiva...Penso che sia arrivato il momento di andare avanti...Pensa a tuo figlio sta crescendo e sicuramente i commenti su di te non gli faranno piacere...Sei intelligente vai avanti con il cervello e non solo con posizioni ed altro provocanti”, hanno aggiunto i più tradizionalisti, ma sono stati tantissimi i fan che hanno espresso anche grande ammirazione per la foto senza veli di Belen. “Non è per niente volgare... e vederne di fisici così... alla fine l’amore vince su tutto”, “Io trovo che sia splendida e che ogni uno di noi dovrebbe vivere momenti come questi in estrema libertà”, “Ma quanto sei bella!”, hanno commentato, invece, coloro che apprezzano Belen da sempre e non trovano nulla di volgare nei suoi scatti social.