Tra Belen e Cecilia adesso è gelo?

Le sorelle più trendy della televisione italiana, ricercate e invidiate ovunque, sono le conturbanti bellezze argentine Belen e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle, ormai, da anni spopolano in ogni contesto del mondo dello spetacolo, ottenendo grande successo e clamore. Le Rodriguez, grazie alle loro doti naturali, sono acclamate nel piccolo schermo ricevendo numerose proposte di ingaggio dagli autori italiani e riscuotendo ammirazione da parte del pubblico di ogni età e genere. La rara bellezza delle sorelle Rodriguez le ha agevolate in svariati settori: ospitate nei locali notturni più glamour, inviti a gala e cene importanti, apparizioni continue sui social network, potendo sfoggiare fisici scolpiti e statuari.

Le showgirl argentine sono sempre state molto legate sin da bambine, e dalla fase adolescienzale sino all'età adulta hanno continuato a mantenere vivo il loro rapporto affettivo, aiutandosi e solidarizzando reciprocamente. Le sorelle, nel corso delle loro vite, hanno empaticamente condiviso le loro esperienze private, ma anche sul piano professionale si sono supportate l'una con l'altra. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, parrebbe che tale rapporto idilliaco si sia interrotto e tra le due sorelle sarrebbe in corso una guerra che le avrebbe allontanate. Le prime avvisaglie si sono manifestate durante l'estate, poiché le due sorrelle argentine non sarebbero mai apparse insieme in nessuna circostanza, nè in una foto, nemmeno in vacanza si sono mai incontrate, nonostante entrambe permanessero nella medesima isola di Ibiza. Ad eccezione della recente cena di famiglia, in cui il clan era al completo, quando il padre delle Rodriguez ha fatto quel famigerato gestaccio, le sorelle non si sono mai frequentate.

Insomma, è abbastanza palese che il rapporto familiare tra sorelle si sia incrinato, anche se non è dato sapere se definitivamente. Ma quale sarebbe la causa alla base della rottura brusca tra le belle showgirl argentine? Dietro la separazione delle inseparabili sorelle vi sarebbe, insospettabilmente, una persona, precisamente un uomo vicino ad entrambe. L'artefice dell'allontanamento e delle tensioni tra le Rodriguez è Stefano De Martino, il compagno riapparso della sorella maggiore Belen. De Martino avrebbe chiesto alla sua amata, dopo le vicissitudini turbolente vissute nella loro relazione, di isolarsi dalle luci e dal gossip, ma al contempo anche dalla sorella minore Cecilia. La coppia riappacificata vorrebbere vivere in pace e privatezza la loro storia d'amore. Il ballerino vedrebbe la sorella minore delle Rodriguez come un pericolo che potrebbe turbare la serenità del rapporto tra lui e la compagna. Infatti, Cecilia Rodriguez solitamente vive al'insegna della mondanità e dell'eccentricità, elementi che la coppia in questo momento disdegna. Chissà come si evolverà questo brutto litigio infra familiare tra le due belle Rodriguez, se perdurerà nel tempo o se prevarrà presto nuovamente l'affettto tenero e vero tra due sorelle.