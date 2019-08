Belen e Stefano si giurano amore eterno. Figlio in arrivo? "Work in progress"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si preparano a vivere un caldo autunno tra impegni di lavoro e possibili nuovi arrivi in famiglia. Belen e Stefano si sono raccontati in un'intervista di coppia (la prima dopo il ritorno di fiamma) sul settimanale "Oggi", parlando di passato, presente e futuro. Tra le tante domande quella sulla possibile nuova gravidanza della bella showgirl argentina è sicuramente la più attesa dal pubblico. Ma Belen Rodriguez non ha voluto lasciar trapelare molto sulla cosa, rispondendo con un laconico: " Work in progress, lavori in corso ".

Nei piani della coppia c'è dunque un nuovo figlio insieme, sul quale stanno lavorando e che potrebbe arrivare presto (o esserci già). Quello che è sicuro è l'amore reciproco che Stefano De Martino e Belen Rodriguez provano. " Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare ", ha spiegato De Martino al settimanale "Oggi". Belèn ha poi aggiunto: " Sì, e vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare l'abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita ". Sbagli che, per quanto riguarda l'argentina, si potrebbero chiamare Andrea Iannone, con il quale Belen Rodriguez ha avuto una relazione terminata proprio per il ritorno di fiamma con il padre di suo figlio Santiago.

Una separazione la loro lunga e difficile, che ha risvegliato passione e amore. La coppia, durante l'intervista rilasciata in esclusiva a Oggi ha spiegato pregi e difetti l'uno dell'altro, a cominciare da Belen che di Stefano dice: " Mi piace come si gode la vita, gli basta poco... Quando sono di cattivo umore mi trascina da qualche parte e mi fa tornare felice. Difetti? Ha poca pazienza, ma non con me, con gli altri. Quindi va bene così ". Stefano invece ammette di sgridare la sua compagna spesso: " Se sono tornato qui dopo tre anni e mezzo, è perchè di pregi Belèn ne ha tanti. Uno su tutti: Belèn è in grado di farti cambiare umore in poco tempo. Il difetto? Non si applica abbastanza. Siccome è donna molto fortunata, riesce a raggiungere grandi risultati senza sforzo. Io sono lo stakanovista della coppia e ogni tanto la sgrido ".